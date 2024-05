Bayern Monaco, raffica di no: ora per la panchina spunta... Thomas Muller!

Redazione CM

36 minuti fa



In principio è stato Xabi Alonso, che ha scelto di continuare a fare la storia con il Bayer Leverkusen; poi è stata la volta di Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick, che rimarranno ct di Germania e Austria; infine, niente da fare anche per Roger Schmidt del Benfica. La questione nuovo allenatore del Bayern Monaco dopo l'addio di Thomas Tuchel già annunciato per l'estate sta assumendo contorni grotteschi. E ora, a sentire il dirigente bavarese Max Eberl, potrebbero aprirsi possibilità inaspettate.



L'IPOTESI INTERNA - "Continueremo a cercare un nuovo allenatore. Restiamo tuttavia fiduciosi. La vita è avvincente: quando si chiude una porta, se ne possono aprire altre inimmaginabili qualche giorno fa". Il riferimento potrebbe essere all'eventualità di vedere affidata la guida tecnica a Thomas Muller. Sì, proprio l'attaccante e simbolo del club che ha trascorso tutta la vita calcistica all'Allianz Arena e ha rinnovato il contratto fino all'estate del 2025. Proseguirebbe come allenatore-giocatore, in attesa di una soluzione più stabile. L'idea era nata a febbraio, quando erano sorti i primi dubbi su Tuchel, ma la decisioe fu di andare avanti con l'ex Chelsea. Che lascerà di sicuro: non ci sono margini per ricucire lo strappo dopo che il trono di Germania è stato perso a distanza di 11 anni dall'ultima volta senza il titolo di campioni nazionali.