Dopo la sorprendente eliminazione del Bayern Monaco in Champions League, il presidente del club, Herbert Hainer ha rilasciato un'intervista alla Bild parlando anche del futuro di Robert Lewandowski:



"Prima di tutto, va notato che il suo contratto è in vigore fino al 2023. Continuiamo a sottolineare che apprezziamo molto Robert. È un calciatore di livello mondiale e ci garantisce gol, gol e gol. La nostra direzione sportiva è in contatto con lui. Non appena ci sarà qualcosa da segnalare, lo faremo".