Il futuro di Serge Gnabry resta in bilico, con il contratto al Bayern Monaco che scadrà nel 2023 e nessun accordo al momento per prolungarlo. Da quanto riferisce Sport1, i dubbi del giocatore non sono legati solamente all'aspetto economico ma riguardano anche la centralità del giocatore all'interno del progetto "Bayern". Nel caso che il club e l'ex Hoffenheim non raggiungessero un'intesa, probabile che ci sia una separazione già quest'estate.