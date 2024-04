Bayern Monaco-Real Madrid: coreografia dedicata a Kaiser Franz Beckenbauer

un' ora fa



Grande atmosfera all'Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern gioca in casa contro il Real Madrid la semifinale d'andata in Champions League. Prima del calcio d'inizio i padroni di casa rendono omaggio alla leggenda del club, Franz Beckenbauer, soprannominato "Kaiser": con in campo i suoi famigliari e in curva la coreografia dedicata al grande ex calciatore, allenatore e dirigente tedesco.



Beckenbauer è morto lo scorso 7 gennaio a 78 anni di età. Con il Bayern ha vinto 5 campionati tedeschi, 4 coppe di Germania, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe da calciatore; un campionato tedesco e una Coppa Uefa da allenatore.