Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il Bayern Monaco dovrebbe riabbracciare Micheal Cuisance. Il 21enne francese ha giocato in prestito a Marsiglia l'ultima stagione, collezionando 31 presenze in tutte le competizioni, arricchite da 2 gol e un assist. Secondo il sito di Deutsche Welle il club del presidente Longoria non sembrerebbe intenzionato ad intavolare una trattativa per il centrocampista, che quindi rientrerebbe a Monaco per provare a giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Nagelsmann.