Il Bayern Monaco spinge per Ryan Gravenberch dell'Ajax. Il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ha commentato a Sky Sport Deutschland: " E' un buon giocatore. Siamo in trattative, questo è tutto quello che posso dire. Per un trasferimento di questo tipo, devono incastrarsi diverse cose. Come procede? Non posso dirlo. Difficile, tutti i trasferimenti sono difficili".