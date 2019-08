Il Bayern Monaco accelera sul mercato e a pochi giorni dall'inizio della Bundesliga si appresta a regalare a Niko Kovac gli ultimi puntelli, in particolare i sostituti di Robben e Ribery. Definito l'acquisto dall'Inter di Ivan Perisic (5 milioni di euro per il prestito, 20 milioni per l'eventuale riscatto), i campioni di Germania hanno aperto una trattativa col Barcellona per Philippe Coutinho.



Secondo quanto riferisce la radio RAC1, le parti sono al lavoro per raggiungere un'intesa sulla formula del trasferimento: al momento, l'ipotesi più calda è quella del prestito con obbligo di riscatto nell'estate 2020, o in alternativa la cessione biennale con diritto di riscatto, sull'esempio dell'affare James tra lo stesso Bayern e il Real Madrid. Sfumata la possibilità di un ritorno in Premier League e con la pista Paris Saint Germain scemata col passare delle settimane, la Bundesliga potrebbe essere la destinazione obbligata per Coutinho, l'acquisto più caro nella storia del Barcellona ma mai entrato negli schemi di Valverde.