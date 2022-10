Sky riferisce che Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco "è stato il primo a lasciare gli spogliatoi e il primo a lasciare gli allenamenti oggi". Inoltre, non c'è stato alcun "contatto visivo con i tecnici", come si vede nel video, dopo una sessione frustrante. L'arrivo di Mazraoui e l'avvicinarsi del nulla per rinnovare un contratto che scade nel 2024 alimentano una possibile uscita, con Chelsea e Atletico Madrid che già in estate si erano fatte avanti