Tra gli ipotetici nomi sulla lista mercato del Bayern Monaco, in caso di arrivo in Baviera di Tuchel al posto di Nagelsmann, ci sarebbe quello di Hirving Lozano. Secondo Fox Sports, l’esterno del Napoli piace da tempo a Tuchel che l'avrebbe portato volentieri anche a Londra, sponda Chelsea, in queste ultime sessioni di mercato.