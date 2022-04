Con il futuro di Robert Lewandowski (in scadenza nel 2023) ancora da decidere, il Bayern Monaco sta valutando varie opzioni nel caso il centravanti polacco partisse quest'estate. Secondo Sport1, il prescelto per sostituirlo è Darwin Nunez del Benfica. I bavaresi sono consapevoli che per portare a buon termine la trattativa servirebbero almeno 80 milioni di euro.