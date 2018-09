In un'intervista alla Bild, Joshua Kimmich ha spiegato che dietro la scelta dell'allenatore del Bayern Monaco Niko Kovac di utilizzarlo ancora come terzino destro (in nazionale fa il centrocampista) c'è una necessità, considerando che in rosa ci sono soltanto altri due esterni difensivi, Rafinha e Alaba. Una situazione che potrebbe portare il Bayern a tornare sul mercato a gennaio, col nome del difensore classe '96 dello Stoccarda Benjamin Pavard sempre in cima alla lista.