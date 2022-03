Il Bayern Monaco aveva fatto un tentativo per portare in Baviera a parametro zero Andreas Christensen, ma il centrale in scadenza con il Chelsea è sempre più vicino al Barcellona e costringerà i bavaresi a virare su altri obiettivi che si intrecciano a doppio filo con i piani mercato dell'Inter. Al Bayern, secondo la stampa tedesca, piacciono infatti sia Alessandro Bastoni, oggi colonna della rosa di Inzaghi, ma anche Gleison Bremer del Torino, principale obiettivo di mercato dei nerazzurri per la prossima stagione.