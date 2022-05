Situazione delicata quella che riguarda Serge Gnabry, esterno del Bayern Monaco in scadenza nel 2023. Come riporta AS, il club tedesco sarebbe felice di rinnovare il giocatore senza però superare i limiti imposti dalla società a livello economico. Se le trattative fallissero, probabile che il 26enne venga ceduto in estate, evitando di perderlo a zero tra un anno.