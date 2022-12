Il Bayern Monaco è in cerca di soluzioni in seguito all'infortunio rimediato da Manuel Neuer, che lo ha messo fuori gioco per tutta la stagione. Il nome in pole position è quello di Alexander Nubel, portiere di proprietà dei bavaresi ora in prestito al Monaco in Francia. Secondo quanto riporta il Kicker, però, il Bayern pensa anche a Keylor Navas del Paris Saint-Germain come possibile soluzione tra i pali.