Bayern Monaco, stangata UEFA dopo l'andata con la Lazio: le decisioni

Stangata della UEFA sul Bayern Monaco dopo la trasferta di Roma contro la Lazio. L'UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body ha preso le seguenti decisioni, a seguito degli incidenti riguardanti l'accensione di fumogeni e il lancio di oggetti da parte dei sostenitori bavaresi presenti nel settore ospiti.



- Per l'accensione di fumogeni e lancio di oggetti, è stato deciso di proibire la vendita di biglietti per i tifosi in trasferta in occasione del prossimo match.



- Una multa di 10.500€ per il lancio di oggetti. Una multa di 40.250€ per l'accensione di fumogeni



E' stato inoltre deciso di sospendere per una giornata Dayot Upamecano per gioco scorretto.



Il Bayern Monaco quindi, nel caso in cui dovesse ribaltare il risultato contro la Lazio ed accedere ai quarti di finale di Champions League, giocherà il prossimo turno in trasferta senza tifosi al seguito.