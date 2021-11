Negli ultimi giorni si è fatto largo l'ipotesi Bayern Monaco per Erling Haaland, che andrebbe a formare con Robert Lewandowski una coppia da sogno. Il polacco, interpellato sull'argomento dopo la tripletta in Champions contro il Benfica ha dichiarato: "Io sono Lewandowski, penso a me stesso. Lui è giovane, io ho dieci anni in più, sono ad un punto diverso della vita. Ricordo esattamente com'ero io a 21 anni, ciò che facevo e ciò che non facevano. E' chiaro che quando si segnato così tanti gol ogni club possa essere interessato".