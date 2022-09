Il Bayern Monaco è incappato in un altro pareggio in Bundesliga, il terzo consecutivo: il 2-2 contro lo Stoccarda avrebbe provocato un po' di tensione nello spogliatoio dei campioni di Germania, come riporta Sport Bild. I giocatori non sarebbero affatto contenti delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico, che in conferenza stampa, CHE ha indirizzato le responsabilità verso di loro senza fare un minimo di autocritica.