Intervistato da Sport 1 in Germania al termine della partita pareggiata per 2-2 contro lo Stoccarda, il centrocampista del Bayern Monaco, Corentin Tolisso, ha parlato del suo futuro e, con un contratto in scadenza a fine stagione, ha aperto all'addio: "Non so se resterò al Bayern. La decisione finale non è ancora stata presa".