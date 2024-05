Bayern Monaco, Tuchel: 'Bernabeu non impossibile da espugnare. Kane? Sembra stia bene'

Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Al Bernabeu si parte dal 2-2 maturato in Germania:"Ho sentito il bisogno di dire ancora alcune cose ai miei giocatori prima della conferenza stampa. Abbiamo ancora un giorno di riposo, ora è il momento di goderci un po' tutto. Era importante riconnettersi con il nostro bambino interiore"."Non parliamo del mito. Questo è uno degli stadi più difficili in cui vincere, ma non è impossibile. All'andata ne abbiamo avuto l'opportunità. È un po' un paradosso quando Butragueño ti riconosce, devo dire. È un regalo e un obbligo allo stesso tempo. Non si gioca una semifinale per giocare una semifinale. Domani giochiamo per Wembley".

- "C'è bisogno di fortuna, di precisione. Entrambe le squadre sono molto brave a tenere la palla tra i propri ranghi".- "Toni è un giocatore fondamentale. Gestisce la pressione di indossare questa maglia senza sforzo. È assolutamente eccezionale nel suo modo sottile di dominare una partita. Speriamo di essere un po' un granello di sabbia, che la macchina dei passaggi di Toni si fermi".- "Nessuna squadra dominerà l'intera partita e una squadra si limiterà a contrattaccare. Abbiamo bisogno di fasi come questa per recuperare un po'. Domani sarà la partita delle partite. Vogliamo aiutare i giocatori a raggiungere la loro forma migliore. Non abbiamo bisogno solo di undici giocatori, ma di un alto livello di solidarietà. Abbiamo bisogno tutti di credere nella causa".

- "A me sembra molto in salute. Abbiamo un grande giocatore per il nostro spogliatoio. Ha dimostrato tutto quello che speravamo".