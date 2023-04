Lo voleva il Milan, prima del trasferimento dal Nantes all'Eintracht Francoforte, ora tutta Europa è pazza di Randal Kolo Muani. Liverpool, Manchester United e PSG sono pronte a follie per l'attaccante francese, ma c'è una nuova strada: Muani vuole il Bayern Monaco e, secondo Bild, ora è tutto nelle mani del nuovo allenatore Thomas Tuchel, che dovrà decidere se procedere all'affondo in estate.