Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l'Hoffenheim, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, si è espresso così sulla vicenda del pugno di Sadio Mané e Leroy Sané: “Sono qui per difendere Mané. Lo conosco da moltissimo tempo e lo conosco solo come un assoluto professionista. Conosco anche il suo entourage. Non è mai stato colpevole di niente. Era contro il codice di condotta, lo ha riconosciuto e si è scusato”.