Mason Mount sembra uno dei giocatori più in bilico nel Chelsea, considerando il poco impiego in questa stagione e il contratto in scadenza al 2024, oltre che le voci su un possibile ricongiungimento col suo ex allenatore Tuchel al Bayern Monaco.



Ha parlato anche di questo, in conferenza stampa, il manager Graham Potter: "Per lui è stata dura (la stagione, ndr), ha avuto tanti infortuni fastidiosi e tanti rumors fuori dal campo. È un grande professionista, il modo con cui si è comportato con me e chi mi sta intorno è sempre stato il massimo. A volte serve fare le cose bene anche se l'andamento della carriera non sembra ottimale e lui l'ha fatto".