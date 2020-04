e il Bayern Monaco, una storia d'amore che continua. Attraverso un video sui propri canali social,. Dopo mister Hansi Flick, dunque, un altro perno della squadra prolunga il suo contratto. Muller, accostato in passato anche all'Inter, è cresciuto nel Bayern ed è approdato in prima squadra nel 2008. In dodici anni ha disputato 342 partite, segnando 115 gol e vincendo una Champions, 8 Bundesliga, 5 Coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club."Per me è uno stimolo. Era una priorità rinnovare con il Bayern, e lo stesso vale per il club. Ho trascorso qui due terzi della mia vita, combattiamo l'uno per l'altro. Per me questa squadra non è solo un datore di lavoro. È la mia passione”.​