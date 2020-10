Il Bayern Monaco ha ufficializzato attraverso il proprio sito internet l'arrivo dalla Juventus dell'esterno offensivo brasiliano Douglas Costa con la formula del prestito secco. Per l'ex Shakhtar si tratta di un ritorno in Baviera, dopo l'esperienza dal 2015 al 2017.



"Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bayern. Sono stato benissimo a Monaco, dove ho ottenuto molti successi e sono sicuro che ora vinceremo di nuovo tanti titoli", le prime parole di Douglas Costa al sito ufficiale dei campioni d'Europa.