Marc Roca ha deciso, vuole lasciare il Bayern Monaco. L'ex centrocampista dell'Espanyol, in scadenza nel 2025, non ha mai giocato in questa stagione: "Arriva il momento in cui ogni giocatore deve giocare. Non so cosa succederà nel prossimo mercato di mercato o in quello estivo, in questo momento sto cercando di allenarmi al meglio e di far cambiare idea all'allenatore" ha detto a Marca.