Domani tornano in campo in Champions League Inter e Bayern Monaco. Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa.



“Io non sono mai stato a San Siro nella mia carriera, sono felice di poter giocare in questo stadio, pieno di storia, dove sono state giocate moltissime partite determinanti. Sappiamo che la prima non è decisiva, ma vogliamo iniziare nel migliore dei modi. Abbiamo un avversario interessante in un gruppo molto duro. Non possiamo permetterci nessuna debolezza".



“Goretzka è un candidato per la formazione titolare, dobbiamo essere sempre tra le favorite della Champions. Un ricordo di San Siro? Quando Kahn ha parato un tiro importante nella storia del Bayern qui. Mi ricordo che non riuscivo a stare fermo sul divano, e ogni tanto piangevo, perché mio padre non era tifoso del Bayern Monaco. Ricordo anche delle sconfitte. Spero che Neuer domani non debba impegnarsi così tanto, altrimenti spero che possa esultare come Kahn ai suoi tempi".