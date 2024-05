Napoli: prima Conte, poi Gasperini. Il nuovo allenatore entro due settimane, occhio alle sorprese

Come al solito, tra l'altro. Ne ha avute per chiunque e tra le righe ha parlato anche del prossimo allenatore, anche se non è andato nel dettaglio dicendo di non avere nulla di definito tra le mani. I nomi sono quelli lì, a partire da, passando per, fino ad arrivare a. Ma serve calma, perché con ogni probabilità bisognerà attendere un poco in più con una deadline che è stata fissata.dunque qualche settimana di attesa ancora.

- Chiaramente De Laurentiis non resta con le mani in mano ed è al lavoro per dare un nuovo volto alla panchina del Napoli.C'è già stato qualche incontro, anche recente, tra la dirigenza azzurra e il tecnico leccese, ma nessuna fumata bianca all'orizzonte. Viene fuoriconsiderando che l'allenatore non vorrebbe scendere al di sotto dei(bonus esclusi), mentre il Napoli è orientato a evitare una cifra del genere. Soprattutto nell'anno in cui non parteciperà alla Champions e potrebbe restare fuori da tutte le coppe europee.

Il tecnico dell'Atalantae rappresenta un profilo che si sposerebbe bene con le sue idee. Di personalità per rialzarsi da questo momento, capace di mettere in campo un bel gioco, bravo a valorizzare i giovani. Le caratteristiche sono quelle giuste, resta però il fatto che è ancora legato al club bergamasco, con il quale avrà da giocare una finale di Europa League tra cinque giorni e una qualificazione in Champions League da conquistare. Poi si tireranno le somme e il presidente del Napoli attende che finisca la stagione.

- Al momento, come detto, Conte e Gasperini sono un passo avanti a tutti nelle preferenze., altri due candidati forti alla panchina del Napoli. E indicazioni per l'apertura a più opportunità ne sono arrivate nella conferenza stampa di ieri dallo stesso patron azzurro: "Stiamo un attimo calmi, perché sembra qui ci sia solo un uomo capace di guidare il Napoli verso lidi importanti". Bisognerà fare ancheperché De Laurentiis ha abituato tutti a colpi di scena. Non è da escludere un profilo che non abbia esperienza come i quattro 'preferiti' fin qui. Infatti lo stesso presidente ha continuato:A Spalletti hanno portato via la macchina nel primo anno". Un indizio che possa esserci una novità inaspettata? Tempo al tempo, oggi c'è solo una certezza, ovvero il concetto di