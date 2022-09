Julian Nagelsmann, allenatore del Bayer Monaco, ha commentato la vittoria contro l'Inter in conferenza stampa: "Sono soddisfatto, abbiamo giocato 90 minuti in modo continuo. A un certo punto abbiamo lasciato troppo spazio, le squadre si sono un po' allungate e l'Inter con Lautaro, Calhanoglu, Brozovic è riuscita a orchestrare buone azioni. Però abbiamo creato diverse occasioni da gol, abbiamo difeso bene sulle loro e siamo stati compatti quando l'Inter ha giocato in attacco. Siamo stati bravi anche a trasformare le azioni difensive in offensive".



SUI SINGOLI - "Leroy ha portato a fare due gol, la prima su una bellissima palla da Kimmich però difficile da gestire. Sul secondo gol ha mostrato quanto sa accelerare i tempi, ha fatto veramente bene, avremmo potuto chiudere la partita anche prima ma sono contento".



CONFRONTO CON PSG - "Io mi diverto quando vinciamo. Davanti abbiamo giocatori a cui piace giocare, devo dire che uno dei due gol è stato molto simile a uno dei PSG di ieri. Abbiamo scelto un giocatore come Sadio per avere più variabili in attacco. Ci sono tanti margini di miglioramento, li vogliamo sfruttare e cercheremo di farlo quotidianamente".