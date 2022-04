Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha commentato il ricorso fatto dal Friburgo a seguito dell'irregolarità compiuta dai bavaresi. Nella partita di sabato per alcuni secondi (precisamente 18) i campioni di Germania hanno giocato in 12, con Coman che non era uscito nonostante la sostituzione effettuata. "Personalmente non riesco a capire perché il Friburgo lo stia facendo. Non credo che avrebbero segnato due gol in 18 secondi. Io non sarei così felice se fossi al loro posto se la qualificazione in Europa dipendesse da quei tre punti perché non sono stati ottenuti sul campo", ha dichiarato il manager bavarese in conferenza stampa.