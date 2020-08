Manuel Neuer è stato uno dei protagonisti della vittoria di ieri contro il Lione, e al sito ufficiale del Bayern ha commentato così la qualificazione in finale di Champions: "Abbiamo attaccato subito, proprio come loro - ha detto il portiere - siamo stati anche fortunati perché il Lione non è riuscito a segnare. Poi li abbiamo messi sotto facendo vedere tutte le nostre qualità. E' stata una bella gara, il Lione lotta su ogni pallone e si è lottato molto a centrocampo. Il 3-0 è un gran risultato, ora non vediamo l'ora di giocare la finale col Psg. Vogliamo vincere questa finale, sarebbe il risultato del nostro lavoro".