Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato del Bayern, Oliver Kahn, ha spiegato il perché dell’esonero dell’allenatore, Julian Nagelsmann.



“Ci siamo chiesti il perché di queste prestazioni discontinue, che c’erano già state lo scorso anno. C’è stata la sconfitta con il Villarreal, poi quella con il Gladbach. Molte volte abbiamo mostrato una incomprensibile debolezza che ha messo a rischio i nostri obiettivi, non solo quelli presenti ma anche quelli futuri e per questo abbiamo deciso di esonerare Nagelsmann”