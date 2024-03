Bayern, Rummenigge: 'La clausola da 40 milioni di Zirkzee? In estate sarà parte della nostra strategia'

Redazione CM

Chi si prenderà Joshua Zirkzee? Rimarrà ancora in un Bologna da Champions? L'attaccante olandese sta vivendo un clamoroso exploit in questa stagione alla corte di Thiago Motta e su di lui hanno messo gli occhi tutti i grandi club d'Europa a partire dal Milan. C'è però una squadra su tutte che ha un'inevitabile priorità. Si tratta del Bayern Monaco, da cui Sartori ha acquistato il bomber classe 2001 e che al momento della cessione si era assicurata una clausola di riacquisto prefissata a 40 milioni di euro.



STRATEGIA ESTIVA - A spiegare quella che sarà la strategia della società bavarese è stato ai microfoni della Gazzetta dello Sport Karl Heinz Rummenigge, storico ex-amministratore delegato, ex-presidente ed oggi membro del consiglio di revisione del Bayern. "Abbiamo appena preso un nuovo Sportvostand (un po' più influente di un ds), Max Eberl. Deve dimostrare di avere le grandi qualità che io credo abbia e non voglio condizionarlo. Non so se la clausola sarà attivata oppure no, ma ci penseremo e farà parte del mercato che si farà in estate".



ELOGI A ZIRZKEE - "Ricordo l’ultimo mio anno come a.d., lui ha giocato bene e quando Flick lo ha messo in campo ha sempre segnato gol pesanti, non il quarto o il quinto della partita. Ci ha fatto vincere match importanti: sono contento per lui che stia facendo bene, lo merita, l’ho sempre visto giocare bene da noi. La sua sfortuna era avere davanti uno come Lewandowski".