Futuro da scrivere per Benjamin Pavard. Il laterale francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Bayer Monaco ed è seguito anche in Italia. Di lui ha parlato a AbendZeitung il direttore sportivo bavarese, Hasan Salihamidzic: "Parleremo con lui del nuovo contratto, vedremo cosa ne pensa. Sono contento di lui, sta facendo molto bene e le sue prestazioni sono ottime"