Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco ha risposto alla domande di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Senza Lewandowski non è tutto nuovo, abbiamo tante opzioni in attacco. Abbiamo provato a costruire una squadra con una buona età, con tanti tedeschi e giocatori internazionali che hanno già vinto il Mondiale. Un buon mix".



LSCELTE CONDIVISE - L'allenatore deve essere sempre nella comunicazione, abbiamo fatto tutto insieme, un buon mercato ma ora dobbiamo vincere".



TORNARE IN ITALIA - "Significa tanto perchè ho passato bei anni qui in Italia anche se non abbiamo vinto tanto. Sarebbe bello cominciare bene questa stagione ma sappiamo come è difficile giocare contro l'Inter che è davvero una buona squadra".