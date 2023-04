Il Bayern Monaco è crollato in casa del Manchester City, che ha vinto 3-0 all'Etihad Stadium nell'andata dei quarti di finale di Champions League e ha ipotecato così il passaggio del turno. E il tracollo ha fatto saltare i nervi nello spogliatoio dei bavaresi: due stelle sono arrivate alle mani e solo l'intervento dei compagni ha sedato una potenziale rissa.



LA RICOSTRUZIONE - A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild, che ricostruisce i concitati momenti successivi al termine dell'incontro. Protagonisti Sadio Mané e Leroy Sané. I due, si legge, avevano avuto una discussione in campo (un movimento in profondità del senegalese ha indispettito il tedesco, che si è lamentato con grande forza) proseguita dopo il fischio finale: Mané si sarebbe lamentato dell'atteggiamento di Sané e improvvisamente avrebbe colpito il compagno al volto; pronto l'intervento dei compagni per separarli e, per calmare la situazione, Sané sarebbe stato allontanato dallo spogliatoio. Secondo testimoni oculari, sarebbe stato ben visibile sul viso dell'ex City - all'altezza della bocca - il segno del colpo. Il Bayern non ha voluto commentare l'incidente e le possibili conseguenze.