L’insolita edizione autunnale della Supercoppa Europea mette di fronte il Bayern Monaco e il Siviglia, vincitrici rispettivamente di Champions ed Europa League. Chi riuscirà a conquistare il primo trofeo continentale dell’anno? Alla domanda rispondono i betting analyst che danno per favoriti i bavaresi che, nella prima partita della nuova stagione di Bundesliga, hanno dimostrato di non essere sazi di vittorie. La vittoria della squadra di Hans-Dieter Flick è infatti offerta solamente a 1,37. Lontano il pareggio, a 5,70, ancora di più il successo degli spagnoli che paga 7,5 volte la posta. Quella di questa sera a Budapest, in programma alle 21.00, sarà una sfida ricca di gol. Almeno secondo i bookmaker che quotano l’Over 3,5 ad appena 1,83, contro l’Under a 2,20. Mentre tra i goleador della partita si inserisce Robert Lewandowski: un suo goal è infatti offerto a 3,20.Tra le fila del Siviglia invece attenzione a Carlos Fernández Luna e Lucas Ocampos fissati in lavagna a 11,00.