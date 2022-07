Julian Nagelsmann chiama, Antonio Conte risponde. L'allenatore tedesco del Bayern Monaco aveva parlato così del centravanti inglese del Tottenham, Harry Kane: "Potrebbe segnare tanti gol in Bundesliga, ma il problema è che costa tanto. Non conosco di preciso il suo prezzo, però so che per noi sarebbe complicato portarlo in Germania. Vedremo cosa succederà in futuro".



Non si è fatta attendere la replica del tecnico italiano del Tottenham: "Non ho mai parlato dei calciatori delle altre squadre - ha dichiarato Conte -. Non so perché Nagelsmann lo abbia fatto, penso sia una mancanza di rispetto. La situazione di Kane al Tottenham è molto chiara, lui è una parte importante del nostro progetto".