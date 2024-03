Bayern, Tuchel: 'Complimenti al Leverkusen per la vittoria della Bundesliga'

è intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland dopo la sconfitta patita dal suo Bayern in casa contro il Borussia Dortmund. Lo 0-2 arrivato nel "Klassiker", oltre a rappresentare la prima vittoria dei gialloneri in casa del Bayern negli ultimi 10 anni, aumenta il divario in classifica con il Bayer Leverkusen, portandolo a 13 punti. Con solo 7 partite alla conclusione, il Mesiterschale sembra ormai saldo nelle mani della squadra di Xabi Alonso. E' di quest'avviso anche lo stesso Tuchel, che nel post partita ha commentato:"Il livello di gioco era alto, ci siamo adattati, ma è mancata velocità e passione. È inspiegabile, a volte è difficile giocare dopo la sosta per le Nazionali. È successo di nuovo."

"Facciamo ciò che è in nostro potere. Nelle ultime settimane abbiamo giocato bene, con l'atteggiamento giusto. La partita l'avevamo preparata in un certo modo. Ovviamente per noi quest'anno è difficile affrontare le gare con la giusta grinta e passione”."La lotta per il titolo è finita? Sì, decisamente. Congratulazioni al Bayer Leverkusen per la conquista del Meisterschale".