aspetta Benjaminche non solo non è in campo, ma non è neanche in panchina nella sfida che sta vedendo ilaffrontare l'Augsburg. Nel prepartita della gara l'allenatore della formazione tedesca,ha parlato proprio della situazione legata al difensore francese, per cui c'era grande ottimisimo da parte dei nerazzurri, frenando però di nuovo l'affare."Perché in tribuna? Non è con noi perché ha qualche problemino e perciò non è con la squadra.(quella sua verso Milano).- Una frenata, l'ennesima a parole dell'allenatore tedesco che, da inizio trattativa non sta facendo nulla per nascondere la propria rabbia per questo addio annunciato.non vorrebbe l'addio di Pavard e lo sta facendo capire, ma l'Inter ha alzato il pressing con iled entro martedì mattina si aspetta la risposta definitiva del Bayern (così da poter avere l'opportunità, nel caso di risposta negativa, di andare su un altro giocatore.