Nikos Stathopoulos, top manager di Bc Partners, fondo interessato all'acquisto dell'Inter, ha parlato in un’intervista a Bloomberg: “Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”.



CHI E' STATHOPOULOS - Come riportato da Calcio e Finanza, Stathopoulos è partner, presidente del comitato di gestione del portafoglio, membro del comitato esecutivo, oltre a guidare gli investimenti dell’azienda in telecomunicazioni e media con particolare attenzione soprattutto agli investimenti in Italia del fondo Bc Partners, in trattativa con Suning per acquistare l’Inter.