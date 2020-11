utilizzabile da smartphone da immettere nei 19 Paesi che adottano l’euro.infatti dovrebbe essere emesso e trasferito attraverso la blockchain e potrà essere conservato in wallet digitali - come le criptovalute, appunto - ma, a differenza di quest’ultime, sarebbe implementato e controllato centralmente dalla Bce., in occasione di un dibattito digitale tenuto con il suo omologo della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti d’America) Jerome Powell, e con Andrew Bailey, presidente della Bank of England.Mentre questi ultimi due si sono mostrati più scettici riguardo il rilascio di una moneta digitale a causa della preferenza dei cittadini per la moneta cartacea,«Se ci permette di avere più autonomia, se ci permette di avere una migliore sovranità monetaria, allora dobbiamo esplorare questa opzione. La mia sensazione è che potremmo andare in quella direzione».In realtà quella dell’euro digitale è molto più che una possibilità: il 12 ottobre scorso, infatti,elettronica che andrebbe ad integrare il contante. Nella fase di genesi della CBDC l’idea sarebbe di utilizzarla sia per i grandi movimenti di denaro tra aziende sia per i piccoli passaggi di denaro tra privati, con l’obiettivo di rendere più rapidi i pagamenti e semplificarne il tracciamento.. L’UE non sarebbe comunque la prima ad adottare una tecnologia simile: Christine Lagarde ha infatti ricordato, nel corso del suo intervento, come la Cina stia lavorando da anni ad una propria moneta digitale e che Facebook abbia ideato nel 2019 “Libra”, una propria criptovaluta., con la speranza di non farsi trovare impreparati nel caso la Cina o Facebook lanciassero la propria moneta digitale, così da poter avere una posizione autorevole nello scacchiere economico mondiale.