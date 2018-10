Evaristo Beccalossi, ex numero 10 di Brescia e Inter, parla di Sandro Tonali, regista al Corriere della Sera: “La prima impressione che ho avuto a livello umano è stata molto positiva. È un ragazzo a modo oltre che un grande giocatore. Sandro è un patrimonio per il Brescia e dev'essere accompagnato nel suo percorso di crescita. Dobbiamo metterlo in condizione di poter fare sempre meglio".