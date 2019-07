David Beckham fa discutere, sempre, anche ora che ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex stella di, tra le altre, Manchester United e Milan, sta infatti per acquistare l'appartamento più costoso al mondo, a Miami, in Florida. L'edificio, progettato dal famoso architetto Zaha Hadid, costa 40 milioni di euro e può contare su un eliporto sul tetto della struttura. L'appartamento consta di 62 piani in 215 metri d'altezza e può contare su una piscina con collegamento diretto alla spiaggia di Miami.