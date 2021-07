Disavventura in casa Beckham. Come fanno praticamente ogni anno i Becks sono in vacanza in Italia, stavolta in zona costiera amalfitana. Lì hanno ricevuto una visita della Guardia di Finanza. Perché? Cruz (foto Instagram@cruzbeckham), uno dei figli di David e Victoria, 16 anni, era alla guida di una moto d’acqua insieme alla sorella Harper, 10 anni. Il tutto ovviamente nei pressi dello yacht di famiglia.





Ma, per la legge italiani, i due minorenni sono troppo giovani per essere da soli su una moto d’acqua. Così si sono presentate le Fiamme Gialle, con cui Beckham è stato da subito collaborativo. Secondo il Sun è sceso ad incontrarli, mostrando i documenti necessari e ha richiamato i ragazzi ancorando la moto. Caso (per ora) archiviato.