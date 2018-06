David Beckham ha parlato a Liberi Tutti, inserto del Corriere della Sera, soffermandosi anche sul Milan: "A Milano ho imparato l’importanza della storia, che va oltre le cose che puoi toccare con mano. Milanello, il centro di allenamento del Milan, non era il più avanzato al mondo sotto il profilo delle strutture, andava benissimo ma non c’era nulla di fantascientifico. Però lì ho capito fin dal primo giorno che respiravo la storia di un grande club. La storia è un valore, non la vedi ma la senti. Crea un clima speciale. Io a Milanello ci passavo le giornate intere, dal mattino alla sera alle sei perché era un posto speciale. E per le persone che ci lavoravano. Ecco, quell’esperienza da calciatore, mi è servita per imparare un’altra lezione, quella dell’autenticità".