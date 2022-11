Un club per Cristiano Ronaldo? L'Inter Miami di David Beckham potrebbe essere la più importante via di fuga dal Manchester United per l'asso portoghese che, ormai è ovvio, non rientrerà più nei piani dei Red Devils dopo l'intervista-scontro di questi giorni. E secondo il Sun, che oggi ha pubblicato un nuovo passaggio della toccante intervista, l'ex golden boy del calcio inglese e oggi patron del club di MLS sta lavorando per portare Ronaldo negli Stati Uniti.