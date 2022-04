Tra i giocatori che piacciono alla Juventus per il centrocampo del prossimo anno c'è anche Ryan Gravenberch dell'Ajax. La richiesta di 50 milioni però ha spaventato i bianconeri che si erano informati sulla possibilità di aprire una trattativa. Strada sempre più in salita anche perché chi sta provando davvero ad affondare il colpo è il Bayern Monaco, in netto vantaggio.