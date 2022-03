Per l'Italia non c'è solo la profonda delusione per la sconfitta con la Macedonia del Nord e la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, c'è anche la beffa: la squadra di Mancini volerà comunque in Turchia per affrontare in amichevole Calhanoglu e compagni, che hanno perso contro il Portogallo nell'altra semifinale. Il tutto nella settimana che porta a una settimana cruciale per le sorti della Serie A: il Milan capolista è impegnato a San Siro contro il Bologna, mentre le inseguitrici sono impegnate in trasferta, il Napoli a Bergamo con l'Atalanta e l'Inter a Torino con la Juventus.



Il programma dell’Italia nei prossimi giorni:



Venerdì 25 marzo



Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)



Sabato 26 marzo



Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium di Coverciano (in presenza per giornalisti**)

Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)



Domenica 27 marzo



Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium di Coverciano (in presenza per giornalisti**)

Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)



Lunedì 28 marzo



TBC – Trasferimento per Konya

TBC – Conferenza stampa Italia***

TBC – Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’***)

TBC – Conferenza stampa avversaria (in presenza per giornalisti***)

TBC – Allenamento avversaria (aperto ai media i primi 15’***)



Martedì 29 marzo



Ore 20.45 – Turchia-Italia



A seguire conferenza stampa e rientro in Italia