Belen Rodriguez gioca d'anticipo. La showgirl ha raccontato nelle stories su Instagram la sua visita a casa di Alberto Genovese, l'ex-cofondatore di Facile.it arrestato con le accuse di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona: "Prima ancora che qualcuno venga a sventolarmi in faccia 'tragiche foto ricordo della serata' di fantozziana memoria dirò subito che ho partecipato una sola volta, ai primi di settembre di quest'anno, a una festa presso il famigerato attico milanese perché invitata non dal proprietario - con il quale non ho mai avuto alcun rapporto diretto -, ma dal mio carissimo amico Dj Salvatore Angelucci il quale aveva il piacere (reciproco) di farmi assistere a una sua esibizione di natura professionale. La serata si è svolta in maniera normale e ordinaria e ho passato il tempo quasi interamente a dialogare con alcuni amici, tra cui Carlo Cracco (che mi permetto di citare solo in quanto anche le sue foto sono apparse nel medesimo tritacarne mediatico) fino al momento in cui verso le 11.30 ho deciso di non essere più della compagnia e di allontanarmi dalla festa con tanto di foto paparazzate. Una sola volta e nulla più".



