Alessiarompe il silenzio su un suo presunto flirt con Stefanocausa a detta di molti della rottura fra il ballerino e la moglieEcco l'intervista rilasciata al settimanale Chi: "Non c’è mai stato niente con De Martino. Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante. Non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire".